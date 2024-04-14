Papa’dan Erdoğan’a Gazze teşekkürü

talya ve Vatikan'daki temasları için Roma'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile görüştü. Erbaş, Papa ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.İtalya'da binlerce vatandaşa diyanet hizmetlerini daha yakından sağlamak için kurulan vakfın genel kurulunu gerçekleştirmek üzere burada bulunduklarını dile getiren Erbaş, Papa ile görüşmelerinin merkezinde Filistin ve Gazze'de yaşananlar olduğunu ve bu konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mektubunu Katoliklerin ruhani liderine ilettiğini belirtti.Erbaş görüşmeye dair "Papa Fransuva, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya barışı için gücü olan ve çok çalışan az sayıda liderden birisi olduğunu vurguladı. Bu sebeple şahsen selamlarını kendisine iletmemizi istedi ve 'Yaptıkları için çok teşekkür ediyorum' ifadesini kullandı" dedi.Erbaş görüşmeye dair ayrıca "Barış ve birlikte yaşamanın simgesi olan Kudüs'ün İsrail'in zulmü altında olduğu, Müslüman-Hıristiyan demeden, bebek-çocuk-masum demeden, cami-kilise gözetmeden her yerin yakılıp yıkıldığı, çocuk-yaşlı-hasta-kadın demeden herkesin katledildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu duruma bir son vermek için birlikte çalışılması ve dünyanın dikkatinin daha fazla Filistin'e, Gazze'ye çekilmesi ve İsrail zulmünün durdurulması konusunu dile getirdik" açıklamasını yaptı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vatikan'da görüştüğü Papa Fransuva'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin odaklı mektubunu da iletti.