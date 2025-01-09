Papa’dan Gazze’ye destek çağrısı: "Çok ciddi ve rezil bir insani durum"

" ifadesini kullandı. Gazze'de tarafların diyalog ve karşılıklı güven unsurlarını yeniden inşa etmesini temenni eden Papa, "Böylece gelecek nesiller yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayabilir ve Kudüs Hıristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların uyum ve saygı içinde bir arada yaşadığı bir buluşma şehri olabilir." değerlendirmesinde bulundu.