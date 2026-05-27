Papa’dan Gazze’ye yardım çağrısı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail ablukası altındaki Gazze halkına yardım edilmesi çağrısı yaptı. Gazetecilere uluslararası meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Papa, Lübnan'da insan hayatına aldırılmadan savaş yürütüldüğünü belirtti. İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele ile ilgili olarak herkesin insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Papa 14. Leo, "Ne yazık ki, Gazze halkı halen insani yardım alamıyor. Tüm yetkililere Gazze halkına yardım etmeleri, yardımlarıyla onlara eşlik etmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına başlamaları için çağrıda bulunuyorum. İnsanlar gerçekten halen acı çekiyorlar" diye konuştu.