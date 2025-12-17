Papa’dan İsrail’e barış çağrısı

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bugün telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ÇABALAR YOĞUNLAŞMALI

Açıklamada, Papa'nın, Avustralya'nın Sydney kentinde 14 Aralık'taki terör saldırısı bağlamında antisemitizmi kesin bir şekilde kınadığı belirtildi. Papa 14. Leo'nun Orta Doğu'daki barış sürecine de değindiği aktarılan açıklamada, "Papa, bölgede devam eden farklı barış süreçlerinde azim gösterilmesi çağrısını yineledi ve insani yardım alanındaki çabaların yoğunlaştırılması ve sürdürülmesinin aciliyetini vurguladı." ifadesi kullanıldı.