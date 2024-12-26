Papa’dan İsrail’e zulüm tepkisi: Siyonistler anında harekete geçti

RUHANİ LİDERDEN SİYONİSTLERE ELEŞTİRİLER

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 22 Aralık'ta geleneksel pazar duası için kamera karşısına geçerek, "Büyük bir acıyla Gazze'yi düşünüyorum; o kadar çok zulüm, makineli silahlarla vurulan çocuklar, bombalanan okullar ve hastaneler... Ne kadar büyük bir zalimlik." ifadelerini kullanmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri, 21 Aralık'ta da benzer şekilde İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarını eleştirerek, "Dün Patrik'in (Kardinal Pierbattista Pizzaballa) Gazze'ye girmesine daha önce izin vermiş olmalarına rağmen müsaade etmediler ve dün çocuklar bombalandı. Bu, savaş değil zulümdür. Bunu söylemek istiyorum çünkü yüreklere dokunuyor." diye konuşmuştu.