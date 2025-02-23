Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtti. Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören ve burada polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Papa Franciscus'un sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil" ifadeleri kullanıldı.