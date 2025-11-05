Papa’nın ziyareti öncesi Vatikan heyeti İznik’te

Papalık görevine başlamasının ardından ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak olan Papa 14'üncü Leo, 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Papa, bu kapsamda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte 28 Kasım'da İznik'te erken Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantılarından biri olan Birinci Konsil'in 1700'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

HEYET İZNİK'TE İNCELEMELERDE BULUNDU

İznik'te ilk olarak sahildeki bir restoranda öğle yemeği yiyen Vatikan heyeti, yemeğin ardından İznik Bazilikası ve Ayasofya Camisini ziyaret etti.

Heyette Kardinal Reina'nın yanı sıra Kardinal Vekili Özel Sekreteri Dario Loı, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari ve Rahibe Rebecca Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro da yer aldı.

Heyet, temasları kapsamında İznik'in tarihi mirası, restorasyon çalışmaları ve Papa'nın ziyaret güzergahına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.