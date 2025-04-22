Papa’ya veda

Vatikan, önceki gün hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yapılacağını bildirdi. Yerel saatle 10.00'da Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacak. Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re, cenaze ayinine başkanlık edecek. Açıklamada, Papa Fransuva'nın naaşının ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası'nın içine götürüleceği daha sonra da defin işleminin yapılacağı Roma'daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'na taşınacağı belirtildi. Papa'nın vasiyeti de buraya defnedilmek yönündeydi. Papa Fransuva'nın isteği ve yaptığı düzenlenmeler doğrultusunda cenaze merasiminin sade bir şekilde yapılması bekleniyor. Törene, birçok lider de katılacak.