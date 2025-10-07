Papua Yeni Gine’de 6,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Yerin yaklaşık 100 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.