Papua Yeni Gine’de 7 büyüklüğünde deprem

PasifikOkyanusu'nun güneyinde bulunan ada ülkesi Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) yaptığı açıklamaya göre şiddetli deprel ülkenin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşti. Yerin yaklaşık 64 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı. Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Depremle ilgili tsunami alarmı da verilmedi. Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti.