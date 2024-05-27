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Giriş Tarihi: 27.5.2024

Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor

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Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), hayatını kaybedenlerin sayısının 670'e çıktığının tahmin edildiğini belirtti. Yetkililer, 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurtarma ekiplerinin toprağın yaklaşık 6 ila 8 metre altındaki kazazedelerden umudu kestiklerini ifade etti. Ayrıca toprağın "stabil olmamasının" kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığı kaydedildi.
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Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor
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