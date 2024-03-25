Papua Yeni Gine’de deprem felaketi: Bin ev yerle bir oldu

Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletinde Cumartesi günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eyalet Valisi Allan Bird yaptığı açıklamada, depremde en az bin evin yıkıldığını, acil durum ekipleri tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Şiddetli yağışlar sonucu sel felaketinin de yaşandığı bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda yerin 65 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilmişti.