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Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:28

Papua Yeni Gine’de intikam cinayeti: Silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Papua Yeni Gine’nin Enga eyaletinde bir “intikam cinayeti” gerçekleşti. Silahlı bir grup, otobüse ateş açtı. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 17 yolcu da kayboldu.

AA
Papua Yeni Gine’de intikam cinayeti: Silahlı saldırıda 7 kişi öldü

The Guardian gazetesinin haberine göre, Enga eyaletinin Lagaip bölgesinde yer alan dağlık bir noktada silahlı saldırganlar seyir halindeki otobüse gelişigüzel ateş açtı.

Komiser Yardımcısı Joseph Tondop, yaptığı açıklamada, saldırıda en az 7 yolcunun yaşamını yitirdiğini belirterek "17 yolcu hala kayıp. Bu kişilerin hayatta olup olmadığı ya da yaralı olup olmadığı belirsiz. Çalılıklarda saklanma ya da komşu kabilelere sığınma ihtimalleri de bulunuyor." dedi.

Tondop, saldırının bir "intikam cinayeti" olduğunu ifade ederek, olayın otobüsün yolcularından biriyle saldırgan grup arasındaki bir husumetten kaynakladığını düşündüklerini dile getirdi.

BİTMEYEN KABİLE SAVAŞLARI

Papua Yeni Gine'de kabileler yüzyıllardır birbirleriyle savaşıyor. Kabile çatışmalarında düzenli olarak silahlar, palalar ve el bombaları kullanılıyor.

Son dönemde yaşanan şiddet olaylarında onlarca kişi hayatını kaybetti, evler, altyapı ve iş yerleri tahrip oldu.

Enga bölgesinde 19 Şubat 2024'te iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu çıkan çatışmada 53 kişi ölmüştü.

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Papua Yeni Gine’de intikam cinayeti: Silahlı saldırıda 7 kişi öldü
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