Papua Yeni Gine’de intikam cinayeti: Silahlı saldırıda 7 kişi öldü

The Guardian gazetesinin haberine göre, Enga eyaletinin Lagaip bölgesinde yer alan dağlık bir noktada silahlı saldırganlar seyir halindeki otobüse gelişigüzel ateş açtı.

Komiser Yardımcısı Joseph Tondop, yaptığı açıklamada, saldırıda en az 7 yolcunun yaşamını yitirdiğini belirterek "17 yolcu hala kayıp. Bu kişilerin hayatta olup olmadığı ya da yaralı olup olmadığı belirsiz. Çalılıklarda saklanma ya da komşu kabilelere sığınma ihtimalleri de bulunuyor." dedi.

Tondop, saldırının bir "intikam cinayeti" olduğunu ifade ederek, olayın otobüsün yolcularından biriyle saldırgan grup arasındaki bir husumetten kaynakladığını düşündüklerini dile getirdi.