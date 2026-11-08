Paraguay’da azledilen eski Devlet Başkanı Pena hakkında tutuklama kararı

Savcılığın, Ueno Bank'ın iflası ve kapatılması sürecine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Devlet Başkanı Pena'yı, "görevi kötüye kullanma" ve "kendi çıkarına yönetim" suçlamalarıyla suçladığı bildirildi.

Devlet Başsavcılığı binasına getirilen Pena, savcıların sorularını yaklaşık 3 saat boyunca yanıtladıktan sonra yeniden askeri polis gözetimine nakledildi.

Mahkeme, eski Devlet Başkanı Pena hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Özel konutunda 6 Kasım'da gözaltına alınan Pena, evinin önünde toplanan protestocuların yarattığı güvenlik riski nedeniyle ilk geceyi Başkanlık Muhafız Alayı'nda geçirmek zorunda kalmıştı.

Bu arada savcıların talebi üzerine, Ueno Bank'ın tasfiye sürecinin başlamasının ardından 3 Kasım'da istifa eden Paraguay Merkez Bankası (BCP) eski Başkanı Carlos Carvallo da cuma gecesi yetkililere teslim oldu ve tutuklandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör