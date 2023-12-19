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Giriş Tarihi: 19.12.2023 03:13

Paraguay'da hapishaneye operasyon: 10 ölü

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, polis ve askerin hapishaneye yaptığı operasyonda, 2'si polis, 8'i mahkum 10 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi yaralandı

AA
Paraguay’da hapishaneye operasyon: 10 ölü

Başkent Asuncion'a bağlı Tacumbu Hapishanesi'ne operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada 2'si polis, 8'i mahkum 10 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılar içinde polis ve askerin de olduğu belirtildi.

Clan rotela uyuşturucu çetesi lideri Armando Javier Rotela ve 100 mahkumun başka bir hapishaneye nakledileceği kaydedildi.

Ulusal Polisten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde 1100 asker ile 1218 polisin hapishanede kontrolü sağlamak için harekete geçtiği bildirildi.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, yaptığı açıklamada, cezaevlerinin suç okuluna dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ülke tarihinde benzeri görülmemiş bir operasyonun yapıldığını söyledi.

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Paraguay'da hapishaneye operasyon: 10 ölü
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