Paraguay’daki halk sandık başına gitti





Ülkede devlet başkanlığı seçimi için 13 aday yarışıyor, ancak yapılan anket sonuçlarına göre seçimin 2 aday arasında geçmesi bekleniyor. Öne çıkan adaylar, uzun yıllardır Paraguay'da iktidarı elinde tutan sağcı Colorado Partisi'nden 44 yaşındaki eski Maliye Bakanı ve ekonomist olan Santiago Pena, diğer aday ise iktidara karşı ittifak oluşturan muhalefet bloğuna liderlik eden muhafazakar bir avukat ve eski Kongre üyesi olan 60 yaşındaki Efrain Alegre oldu.