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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 16 ölü

Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 16 ölü
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tataristan'da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Zemine sert iniş yaptığı ifade edilen uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi. Paylaşılan fotoğraflarda kaza sonrası uçağın ikiye bölündüğü görüldü. Uçağın düşüş nedeni hakkında kesin bir açıklama yapılmazken, kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığının düşünüldüğü vurgulandı. DIŞ HABERLER
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Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 16 ölü
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