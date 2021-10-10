Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 16 ölü

Rusya
'ya bağlı Tataristan
Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tataristan'da Minzele
şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Zemine sert iniş yaptığı ifade edilen uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi. Paylaşılan fotoğraflarda kaza sonrası uçağın ikiye bölündüğü görüldü. Uçağın düşüş nedeni hakkında kesin bir açıklama yapılmazken, kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığının düşünüldüğü vurgulandı. DIŞ HABERLER