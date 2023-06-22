Paris alev almıştı… Şiddetli patlamanın neden olduğu kayıp belli oldu

Yetkililer patlamada yarananlar arasında hafif yaralı ve psikolojik şok geçirenlerin de olduğunu vurguladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün akşam yaptığı açıklama ise yaralı sayısını 37 olarak duyurmuştu.

Yetkililer, olaya 260 itfaiyeci ve 200 polisin müdahale ettiğini ifade ederek patlama nedenin araştırıldığını ifade etti.