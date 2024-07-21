Paris çelik bariyerlerle kaplandı

ÇELİK BARİYERLERLE KAPLANDI

Dünya genelinde birkaç gün önce dijital sistem çöktü. ATM'lere gidenler eli boş döndü ve birçok sektörde işlemler yapılamadı. Küresel internetin çökmesiyle akıllara hemen siber saldırı tehlikesi geldi. Sistemin çökmesiyle birlikte Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında başlayacak olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

204 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılması beklenen olimpiyat oyunları için Paris cadde ve sokakları çelik bariyerlerle örülmeye başladı. Şehrin kritik noktalarında güvenlik güçleri 24 saat nöbet tutmaya başlarken özellikle olimpiyat bilet ve yayın ağlarına yönelik dijital saldırıları önlemek için alarma geçildi. Milyarlarca izleyicinin takip ettiği olimpiyat oyunlarında yapay zeka ile geliştirilmiş siber tehditlerin ortaya çıkması üzerine birden fazla siber saldırının olması bekleniyor.

Çelik bariyerlerle çoğu yerin girişi ya kapatıldı ya da kısıtlandı.

SEİNE NEHRİ KENARINA AÇILIŞ İÇİN KOLTUKLAR KONULDU

Fransa, Avrupa'daki diğer ülkelerden gelen güvenlik güçlerinin katılımıyla üst düzey bir güvenlik planı oluşturdu. Ülkeye girişleri sıkı takibe alan ve dijital soruşturmayı derinleştiren Fransa, şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişinin ülkeye girişini engelledi. Komşu ülkelerden polis desteği sağladı.

İki haftalık süreç içerisinde 15 milyon turistin Paris'i ziyaret etmesi bekleniyor. 18 dalda 102 sporcuyla Paris'teki olimpiyatlara katılacak olan Türkiye'den de çok sayıda turistin Fransa'ya gideceği tahmin ediliyor.

Dünya kamuoyu önünde güvenli ve başarılı bir organizasyon gösterebilmek için çalışmalarını büyük bir ciddiyet içerisinde sürdüren Fransa'da güvenlik ve kirli atıklar nedeniyle açılışın Seine Nehri'nde yapılmayacağına ilişkin geçen hafta bazı haberler çıkmıştı. Paris'in ortasından geçen Seine Nehri'nin temiz olduğunu göstermek isteyen Belediye Başkanı Anne Hidalgo da nehirde yüzmüştü. İşte o Seine Nehri'nin kenarına açılışı izlemek isteyen turistler için özel koltuklar yerleştirilmeye başlandı. Ancak bu koltukların sınırlı sayıda olacağı belirtildi.

Cadde ve sokaklar olimpiyat oyunları flamalarıyla süslendi.