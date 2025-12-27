Paris metrosunda dehşet! Bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralandı

Fransız basınına göre, Paris metrosunun 3 numaralı hattında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralandı. Saldırı, Bagnolet ile Levallois-Perret bölgelerini birbirine bağlayan hatta meydana geldi.

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Saldırgan metro hattı üzerindeki farklı istasyonlarda üç ayrı kadına bıçakla saldırdı. Yaralıların olay yerinde tedavi edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Bıçaklanan kadınlardan birinin hamile olduğu bilgisi paylaşıldı.

Mali kökenli olduğu belirtilen 25 yaşındaki saldırganın, daha sonra evinde yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.