Paris Savcılığı duyurdu: Fransa’dan TikTok’a intihar soruşturması!
Fransa’da sosyal medya uygulaması olan TikTok için reşit olmayanları intihara sürüklediği şüphesi nedeniyle ön soruşturma açıldı. Öte yandan Milletvekili Delaporte söz konusu uygulamanın gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Fransa'da algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği şüphesiyle sosyal medya platformu TikTok'a karşı ön soruşturma açıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Parlamentodaki TikTok Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Sosyalist Parti (PS) milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısı üzerine harekete geçti.
PARİS SAVCILIĞI DUYURDU
TikTok'un, çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine odaklanan Paris Savcılığı, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma açtığını duyurdu. Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.
NEW YORK YEREL YÖNETİMİ DE DAVA AÇMIŞTI
The Hill gazetesinin haberine göre, kent yönetimi tarafından açılan davada şirketlerin gençler arasındaki etkileşimi artırma çabalarının gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı savunulmuştu. New York yönetimi, davalı olarak Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube platformları ile bu platformların bağlı olduğu şirketlerin gösterildiği dilekçede, şirketleri platformlarını gençlere "ciddi zarar verdiğini bilmelerine rağmen" bu şekilde tasarlayıp pazarladıkları gerekçesiyle ihmalkarlıkla suçlamıştı.