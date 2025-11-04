Paris Savcılığı duyurdu: Fransa’dan TikTok’a intihar soruşturması!

Fransa 'da algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği şüphesiyle sosyal medya platformu TikTok 'a karşı ön soruşturma açıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Parlamentodaki TikTok Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Sosyalist Parti ( PS) milletvekili Arthur Delaporte 'un uyarısı üzerine harekete geçti.

NEW YORK YEREL YÖNETİMİ DE DAVA AÇMIŞTI

The Hill gazetesinin haberine göre, kent yönetimi tarafından açılan davada şirketlerin gençler arasındaki etkileşimi artırma çabalarının gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı savunulmuştu. New York yönetimi, davalı olarak Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube platformları ile bu platformların bağlı olduğu şirketlerin gösterildiği dilekçede, şirketleri platformlarını gençlere "ciddi zarar verdiğini bilmelerine rağmen" bu şekilde tasarlayıp pazarladıkları gerekçesiyle ihmalkarlıkla suçlamıştı.