Paris’i tahtakuruları bastı, oteller bir türlü baş edemiyor! Paris Olimpiyat 2024 için tehlike çanları çalıyor

Olimpiyat 2024'e az bir süre kala Paris büyük bir tahtakurusu sorunuyla karşı karşıya. İlk başta tiyatro ve sinemalarda ortaya çıkan tahtakuruları hızlıca şehrin hastane, okul ve toplu taşıma araçlarına yayılmaya başladı.

PARİS'İ TAHTAKURULARI BASTI

Fransa'da sinema ve trenlerde ortaya çıkan, okullara kadar yayılan tahtakuruları, vatandaşların ve yabancıların büyük kabusu oldu. İlk önce Paris'in eski sinema salonlarında baş gösteren bu tehlike, daha sonra hastane, okul, metro ve trenlere yayılmıştı. Şimdi, sorun önlenemez hale geldi. En büyüğü 7 milimetre olan ve zamanında ülkemizde ahşap eşya kullanımı sebebiyle yaygınca gözüken bu canlılar, Paris'i istila etti.

İNSANLARIN GÜNLÜK YAŞAMLARI DEĞİŞTİ

Tahtakuruları öyle bir boyuta ulaştı ki artık insanların günlük rutinleri değişti. Birçok insan sinema ve tiyatroya gitmeyi bırakırken, insanlar artık metro ve trende koltuklara oturmayıp ayakta gidiyor. Bu sorun, ciddi bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Hükümet durumun bir sağlık problemine döndüğünü dile getirirken, kamusal sağlığı olumsuz yönde etkilediğini ve sorunun devam etmesi halinde Paris 2024'e gölge düşüreceğini dile getirdi. Şehir sakinleri hükümetten haşere kontrolü yapmasını, ilaçlamaların düzenli yapılmasını istiyor.

OTELLER NE YAPACAKLARINI BİLMİYOR

Paris Sud Otel sahibi Max Malka, tahtakurularının hareketlerinin anlaşılmaz olduğunu, hareket ettiklerini dahi anlamadıklarını dile getirdi. Hızlı üreme alışkanlıklarına sahip olan tahtakuruları, günde iki yüz defa üreme işlemini gerçekleştirebiliyor. Bir yetişkin dişi, yaşamı boyunca 400 yumurta çıkarabilir.

Tahtakuruları kimyasal çözüme karşı diğer böceklere göre daha dayanıklı olması, çözümü daha da zorlaştırıyor.

Paris 2024'e 9 ay kala Fransız hükümetinin elinde çözülmesi gereken bir sorun var. Şu an kontrol altına alınmadığı takdirde tahtakuruları çok hızlı şekilde üreyecek ve en sonunda bütün şehir tahtakurularıyla kaplı olabilecek.