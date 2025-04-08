Paris’in göbeğinde alevler yükseldi: Dev tesis yangına teslim oldu

Fransa'nın başkenti Paris'in 17. bölgesinde bir geri dönüşüm tesisinde dün yerel saatle 20.00 sıralarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzüne yükselen duman Paris'in birçok noktasından görülürken, yangına 60 itfaiye aracı ile 200 itfaiye eri müdahale etti.

Bölgenin Belediye Başkanı Geoffrey Boulard, itfaiyenin olay yerine kısa sürede ulaştığını, 31 çalışanın derhal tahliye edildiğini ve yangın nedeniyle tesisin tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.