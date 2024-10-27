Paris’in sembolünün açılış tarihi belli oldu: Yangında ağır hasar almıştı

Kültür Bakanı Rachida Dati, Avrupa'nın birçok önemli dini mekanında giriş ücretinin uygulandığını söyleyerek, Notre Dame için sembolik bir ücret belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Ziyaretçi başına 5 euro alarak Notre Dame'ın yılda 75 milyon euro gelir elde edebileceğini aktaran Bakan Dati, böylece hem katedralin korunması hem de diğer tarihi mirasların restorasyonu için kaynak sağlanabileceğini belirtti.