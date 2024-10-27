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Giriş Tarihi: 27.10.2024 11:35

Paris’in sembolünün açılış tarihi belli oldu: Yangında ağır hasar almıştı

Paris’in en önemli tarihi yapılarından Notre Dame Katedrali, geçtiğimiz yıllarda çıkan yangın nedeniyle tahrip olmuştu. Facia olay sonrası, restorasyon süreci başlatılmıştı. Restorasyonun tamamlanmasıyla kilisenin faaliyete geçme tarihi netleşti.

DHA
Paris’in sembolünün açılış tarihi belli oldu: Yangında ağır hasar almıştı

Paris'in sembolü Notre Dame Katedrali, 2019'da yaşanan yıkıcı yangının ardından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 Aralık'ta yeniden ziyarete açılacak. Fransız bakanlar, katedrale giriş için turistlerden ücret alınması yönünde bir adım atmaya hazırlanıyor.

Kültür Bakanı Rachida Dati, Avrupa'nın birçok önemli dini mekanında giriş ücretinin uygulandığını söyleyerek, Notre Dame için sembolik bir ücret belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Ziyaretçi başına 5 euro alarak Notre Dame'ın yılda 75 milyon euro gelir elde edebileceğini aktaran Bakan Dati, böylece hem katedralin korunması hem de diğer tarihi mirasların restorasyonu için kaynak sağlanabileceğini belirtti.

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Paris’in sembolünün açılış tarihi belli oldu: Yangında ağır hasar almıştı
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