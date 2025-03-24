Paris’te 500 cadde trafiğe kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te halk, 500 cadde ve sokağın trafiğe kapatılması ve yeşillendirilmesi için düzenlenen referandumda sandık başına gitti.

Plan kapsamında, trafiğe kapatılacak alanlarla birlikte 10 bin park yeri kaldırılacak ve yerine 170 bin ağaç dikilecek.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Karara destek verenler, trafiğe kapalı alanların daha az gürültülü olduğunu savunuyor. Karşı çıkanlar ise yolların trafiğe kapatılmasının trafik sorununa çözüm olmayacağını düşünüyor.