Paris’te bomba alarmı: Tren seferleri durdu
Fransa’nın başkenti Paris’te tren raylarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu. Harekete geçen yetkililer seferleri askıya alıp bomba imha operasyonu başlattı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Gare du Nord tren istasyonu yakınlarında yapılan bakım çalışmaları sırasında rayların üzerinde patlamamış bir bomba tespit edildi.
Bombanın İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenirken, Gare du Nord'dan geçen tren ve Eurostar seferleri durduruldu.
Fransız demir yolu şirketi SNCF, bomba imha operasyonu tamamlanana kadar istasyonda tren seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.