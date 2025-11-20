Paris’te elektrik kesinti! 170 binden fazla ev karanlığa gömüldü, metrolar durdu

İngiltere merkezli Independent gazetesinin haberine göre, elektrik şebekesi işletmecisi Enedis, kesintinin yerel saatle 06.38'de meydana geldiğini ve metro ile banliyö tren hatlarının durduğunu belirtti. Yetkililerin etkilenen bölgelere elektriğin yeniden verilmesi için çalıştığı ifade edildi.

YETKİLİLER ELEKTRİĞİ GERİ GETİRMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Fransa'nın yüksek gerilim iletim ağını yöneten elektrik şebekesi şirketi ise X hesabından yaptığı açıklamada, şehirdeki 112 bin eve beş dakika içinde yeniden elektrik verildiğini duyurdu. Paris bölgesindeki tüm evlerde elektrik kesintisinin yerel saatle 09.00 itibarıyla giderildiği bildirildi.