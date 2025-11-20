Paris’te elektrik kesinti! 170 binden fazla ev karanlığa gömüldü, metrolar durdu
Perşembe günü Paris’te yaşanan elektrik kesinti nedeniyle 170 binden fazla evin elektriksiz kaldığı belirtildi. Kesintinin yerel saatle 06.38’de meydana geldiği ve metro ile banliyö tren hatlarının durduğu ifade edilirken, kesintinin bir elektrik trafo merkezinde yaşanan teknik bir sorundan kaynaklandığı açıklandı.
İngiltere merkezli Independent gazetesinin haberine göre, elektrik şebekesi işletmecisi Enedis, kesintinin yerel saatle 06.38'de meydana geldiğini ve metro ile banliyö tren hatlarının durduğunu belirtti. Yetkililerin etkilenen bölgelere elektriğin yeniden verilmesi için çalıştığı ifade edildi.
YETKİLİLER ELEKTRİĞİ GERİ GETİRMEK İÇİN SEFERBER OLDU
Fransa'nın yüksek gerilim iletim ağını yöneten elektrik şebekesi şirketi ise X hesabından yaptığı açıklamada, şehirdeki 112 bin eve beş dakika içinde yeniden elektrik verildiğini duyurdu. Paris bölgesindeki tüm evlerde elektrik kesintisinin yerel saatle 09.00 itibarıyla giderildiği bildirildi.
AVRUPA GEÇEN NİSAN AYINDA DA SARSILMIŞTI
Yetkililer, kesintinin saat 05.38'de kentin güneybatısındaki Issy-les-Moulineaux'daki bir elektrik trafo merkezinde yaşanan teknik bir sorundan kaynaklandığını açıkladı.
Geçen nisan ayında İspanya ve Portekiz'de, her iki ülkenin geniş bölgelerini etkileyen büyük elektrik kesintileri nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelmişti.
Trafik kilitlenmiş, uçuşlar iptal edilmiş, trenler durmuş; vatandaşlar asansörlerde mahsur kalmıştı. Mobil ağlar, Wi-Fi, ATM ve kart cihazlarının çalışmaması nedeniyle şehirler adeta dış dünyayla bağlantısını yitirmişti.