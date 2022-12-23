Paris’te ırkçı saldırı: 3 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşındaki bir Fransız vatandaşının, Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önünde etrafa ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Daha önce 2 kez cinayete teşebbüs ettiği kayıtlara geçen saldırganın, Aralık 2021'de kılıçla saldırdığı göçmen merkezinde 2 kişiyi yaraladığı belirtildi. Bu nedenle tutuklanan saldırganın, yaklaşık 15 gün önce tahliye edildiği kaydedildi.Saldırının Kürtlere yönelik olduğunu öne süren bölücü terör örgütü PKK yanlısı gruplar ise polisle çatıştı. Ancak İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Saldırgan yabancıları bilinçli hedef alsa da Kürtler'in özellikle hedef alındığı söylenemez" dedi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Fransa Kürtleri hain bir saldırının hedefi oldu" ifadelerini kullandı.