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Giriş Tarihi: 16.10.2022 22:24 Son Güncelleme: 16.10.2022 22:37

Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı

AA
Paris’te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı

Gelen bilgiye göre Fransa'nın başkenti Paris'te, hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterinin organizatörleri, katılımcı sayısının 140 bin olduğunu bildirdi.

Avrupa'da hayat pahalılığı ve enerji krizi gösterilere neden oluyor. Millet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Bastille Meydanı'nda son buldu. Gösteride, 2 bin polis görev aldı. Polis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar atan göstericiler ellerinde, "Macron = Pinokyo (çünkü adam yalan söylüyor)", "Rafineri İşçilerine Tam Destek", "Biz de TotalEnergies'in CEO'su Gibi Yüzde 52 Maaş Artışı İstiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

140 BİN KİŞİ KATILDI

Organizatörler, Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon'un çağrısıyla düzenlenen protestoya 140 bin kişinin katıldığını ifade ederken, Emniyet Müdürlüğü bu sayıyı 30 bin olarak açıkladı.

Göstericilerden bazılarının bir bankanın camlarını ve yakındaki bankamatikleri kırması dikkati çekti.

Diğer yandan sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde, polis ile göstericiler arasında yer yer arbede yaşandığı görüldü.

FİYATLAR ARTTI MAAŞLAR DEĞİŞMEDİ

Göstericilerden soyadını vermek istemeyen Isabelle, hayat pahalılığını ve hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçmemesini protesto ettiğini söyledi.

Belirtildiğinin aksine ülkedeki birçok kişi için hayatın çok fazla pahalılaştığını ve zor olduğunu ifade eden Isabelle, fiyatların artmasına karşın maaşların değişmediğini dile getirdi.

NousToutes Feminist Topluluğu aktivistlerinden Gwendoline de işsizliği ve emeklilik reformunu protesto ettiğini belirtti.

Gwendoline, maruz kaldığı şiddeti anlatmaya karar veren kadınların, Fransa'daki siyasi partilerce desteklenmediğini ve bunu da protesto ettiğini aktardı.

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Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı
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