Paris’te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı

FİYATLAR ARTTI MAAŞLAR DEĞİŞMEDİ

Göstericilerden soyadını vermek istemeyen Isabelle, hayat pahalılığını ve hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçmemesini protesto ettiğini söyledi.

Belirtildiğinin aksine ülkedeki birçok kişi için hayatın çok fazla pahalılaştığını ve zor olduğunu ifade eden Isabelle, fiyatların artmasına karşın maaşların değişmediğini dile getirdi.