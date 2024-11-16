Paris'te "Macron istifa" sesleri! Sarı yelekliler sokağa indi

SARI YELEKLİLER HAREKETİ

Sarı Yelekliler Hareketi, Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü giden ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Her Cumartesi düzenlenen yürüyüşlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı büyük tepki vardı. Düzenlenen yürüyüşlerde polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşanmış, yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi bazı önemli uzuvlarını kaybetmişti. Restoran ve mağazalar yağmalanmış, birçok iş yeri tahrip edilmişti. Olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

