Paris'te protesto alarmı! 200 ila 400 "radikal" katılabilir

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun bölgesel istihbaratın gizli bir belgesine dayandırdığı habere göre, emeklilik reformuna karşı Paris'teki gösteriye 70 bin ila 100 bin, ülke genelindeki gösterilere ise toplam 1 milyon ila 1,2 milyon kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Paris'teki gösteriye 1000 ila 2 bin sarı yeleklinin ve 200 ila 400 "radikal" kişinin katılması bekleniyor.

Tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı 30 Ocak'ta Ulusal Meclis'in sosyal işleriyle ilgili komisyonunun önüne gelirken, 6 Şubat tarihinde itibaren Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.