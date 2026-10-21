Paris’te sular durulmuyor! Öğrenci eylemi yasaklandı

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Paris'te 13 ve 17 Ekim'de lise öğrencilerinin ve sarı yeleklilerin gösterileri kapsamında "eşi benzeri görülmemiş" taşkınlıklar ve şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Müdürlüğünün, öğrencilerin Paris'te yarın düzenlemeyi planladığı gösterinin de kamu düzenini ciddi şekilde bozma riski taşıdığı gerekçesiyle yasakladığı aktarıldı.

Öğrenciler, hükümetin eğitim bütçesini artırması ve okullara ek öğretmen ataması yapması talebiyle yarın Paris'te eylem düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül'den bu yana düzenlediği eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Eylemler kapsamında 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör