Paris’te Suriye İsrail görüşmesi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir toplantı gerçekleştirdi. Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı, görüşmede tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yinelediklerini ve ülkenin bölünmesini hedefleyen her türlü projeye karşı olduklarını vurguladıklarını belirterek, ayrıca Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu ve Dürzi vatandaşların ulusal dokunun asli bir unsuru olarak görüldüğünün ifade edildiğini aktardı. Kaynak, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunun görüşmede dile getirildiğini belirtti. İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuştu.

DÜRZİLERDEN ABD'YE ÇAĞRI

İsrail'deki Dürzilerin lideri Muvafak Tarif, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan, Suriye'nin güneyindeki "Süveyda kentine kara koridoru açılması" talebinde bulundu.