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Paris'teki gösterilerde gerginlik tırmanıyor! Polis biber gazı ve şok bombaları kullandı

Paris'teki gösterilerde gerginlik tırmanıyor! Polis biber gazı ve şok bombaları kullandı

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine karşı düzenlenen protestolarda polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Paris'te polis, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombası kullandı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 20:50 Son Güncelleme: 18 Ekim 2026 20:58

Fransa'da sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından, sosyal medyada Paris'te bugün de eylem yapılması çağrısı yapıldı. Göstericiler öğleden sonra Paris'teki tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. BİBER GAZI VE ŞOK BOMBALARI KULLANILDI Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı. Görüntülere göre, polis taş fırlatan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombaları kullandı. Biber gazı nedeniyle tarihi meydanda gaz bulutu oluştu.

Göstericilerin meydanda demir bariyerlerle barikat kurma girişimi polis tarafından durduruldu. Polisin yoğun güvenlik tedbirleri almasına rağmen meydanın yakınlarında bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi, bazı dükkanlar da yağmalandı. Gösterinin, sarı yeleklilerin dünkü gösterileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.