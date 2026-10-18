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Paris'teki gösterilerde gerginlik tırmanıyor! Polis biber gazı ve şok bombaları kullandı

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine karşı düzenlenen protestolarda polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Paris'te polis, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombası kullandı.

Paris’teki gösterilerde gerginlik tırmanıyor! Polis biber gazı ve şok bombaları kullandı
AA
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Fransa'da sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından, sosyal medyada Paris'te bugün de eylem yapılması çağrısı yapıldı.

Göstericiler öğleden sonra Paris'teki tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

BİBER GAZI VE ŞOK BOMBALARI KULLANILDI

Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülere göre, polis taş fırlatan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombaları kullandı. Biber gazı nedeniyle tarihi meydanda gaz bulutu oluştu.

Paris'teki gösterilerde gerginlik tırmanıyor! Polis biber gazı ve şok bombaları kullandı

Göstericilerin meydanda demir bariyerlerle barikat kurma girişimi polis tarafından durduruldu.

Polisin yoğun güvenlik tedbirleri almasına rağmen meydanın yakınlarında bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi, bazı dükkanlar da yağmalandı.

Gösterinin, sarı yeleklilerin dünkü gösterileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Paris'teki gösterilerde gerginlik tırmanıyor! Polis biber gazı ve şok bombaları kullandı

NE OLMUŞTU?

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemiş, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.

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Paris'teki gösterilerde gerginlik tırmanıyor! Polis biber gazı ve şok bombaları kullandı

Dünkü gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#FRANSA #PARİS

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