Parktaki 72 kaplanın ölümüne soruşturma

Tayland'ın Chiang Mai kentindeki popüler bir turistik tesiste onlarca kaplanın ölmesi yetkilileri harekete geçirdi. Ziyaretçilerin kaplanlarla etkileşime girebildiği Tiger Kingdom Chiang Mai'ye ait iki tesiste, yaklaşık iki hafta içinde 72 kaplan hayatını kaybetti. Ölen kaplanlardan alınan örneklerde "canine distemper" (köpek gençlik hastalığı) virüsüne rastlandı. Salgının nasıl başladığına dair resmi bir doğrulama yapılmazken telef olan kaplanların kalıntılarının yakılarak gömüldüğü kaydedildi. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Barınaklarda görev yapan personelin, tedbir amaçlı 21 gün gözlem altında tutulacağı kaydedildi.