Parlamentonun dibinde PKK temsilciliği açıldı

PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan SDG, "Suriye Demokratik Yönetimi Meclisi Birleşik Krallık
Temsilciliği" adı altında geçen ay Londra
'da parlamentoya sadece 1 kilometre uzaklıkta temsilcilik açtı. İngiltere
hükümetinin örgütün uzantısına nasıl izin verdiği merak edilirken, Mohammed Mustafa ile birlikte temsilciliğe öncülük eden Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı Massound Kasso
'nun Ağustos 2018'de Şırnak
'taki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye
'ye girmeye çalıştığı ancak sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığının belirlenmesiyle sınır dışı edildiği ortaya çıktı. İngiltere, PKK'yı terör örgütü olarak tanıyor.