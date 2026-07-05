Partiler Arası İlişkiler, İkili İlişkilerin Temellerini Güçlendirmektedir

Bu yıl, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kuruluşunun 105. yıl dönümüdür. Geçtiğimiz 105 yıl boyunca ÇKP, Çin'e özgü sosyalizm yolunu başarıyla oluşturmuş ve izlemiş, hızlı ekonomik büyüme ve uzun vadeli toplumsal istikrarı aynı anda sağlamıştır. Günümüz Çin'ini doğru anlamak için ÇKP'yi doğru anlamak gerekir. Bu vesileyle, Türk arkadaşlarımızla ÇKP'nin 105 yıllık tarihi gelişimi ve deneyimlerini paylaşmak isterim. ÇKP'nin 105 yıllık mücadelesinde başarılara imza atabilmesinin ve halkı tarafından tercih edilmesinin temel nedeninin ÇKP'nin üstün niteliklere sahip olmasıdır.

ÇKP'NİN KAPSAMLI LİDERLİĞİ

Dünyanın en büyük iktidar partisi hâline gelmiş olan ÇKP, küresel etkiye sahiptir ve Çin'e özgü sosyalizm davasının güçlü lideridir. ÇKP'nin liderliği altında Çin, yeni demokratik devrim, sosyalist devrim ve inşa, reform ve dışa açılma ile sosyalist modernleşme inşası ve yeni dönemde Çin'e özgü sosyalizm alanlarında büyük başarılar elde etmiş, Çin milletinin binlerce yıllık tarihine geçmiştir. Bugün Çin, dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve küresel kalkınmanın başlıca itici güçlerinden biri olmuştur. Bu başarıların temelinde, ÇKP'nin genel tabloyu gözeterek tüm taraflar arasında eşgüdümü sağlaması yatmaktadır.

ÇKP'NİN KENDİ İÇİNDE DEVRİMİ

105 yıllık Parti böylesine büyük başarılara nasıl ulaşabilmiştir? Bunun temelinde, Parti'nin kendi yapılanmasını aralıksız güçlendirmesi ve her zaman sıkı bir disiplinle yönetmesi yatmaktadır. Kendi yapılanmasına büyük önem veren ÇKP, çağın gerekleri doğrultusunda kendini değerlendirmekte, güçlü bir kaygı ve sorumluluk bilinciyle kendini motive etmekte ve iç devrim ruhuyla kendini geliştirmektedir. ÇKP, 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana çalışma disiplininin güçlendirilmesine öncelik vererek Parti disiplinini kapsamlı şekilde pekiştirmiş, yolsuzlukla mücadeleyi kararlılıkla derinleştirmiş ve partinin ilerici niteliğini ve temiz karakterini güçlendirmiştir. Çin halkının ÇKP'ye ve hükümete duyduğu memnuniyet oranı uzun yıllardır %90'ın üzerinde seyretmektedir. Kuruluşunun 105. yıl dönümünde ÇKP, Xi Jinping'in Parti İnşası Üzerine Düşüncesi'ni yeni dönemde Parti inşasının temel rehberi olarak belirlemiş, Parti inşasını ve iktidar kapasitesini sürekli güçlendirerek Çin tarzı modernleşme için daha güçlü bir güvence sağlamıştır.

ÇKP'NİN HALK MERKEZLİ YAKLAŞIMI

ÇKP, halka hizmet etme yönündeki temel amacını kararlılıkla hayata geçirmektedir. 105 yıldır "her şey halk için, her şey halka dayanır" anlayışı ve ilk günkü kararlılığı hiç değişmemiştir. Halkın yaşam standartları, temel ihtiyaçların karşılanamadığı bir düzeyden genel olarak orta halli refah toplumuna, ardından kapsamlı orta halli refah toplumuna ulaşmıştır. Bu süreçte dünyanın en büyük eğitim sistemi, sosyal güvenlik sistemi, sağlık sistemi ile kentsel konut güvence sistemi oluşturulmuştur. Tüm süreci kapsayan halk demokrasisini kararlılıkla izleyen ve geliştiren ÇKP, insan haklarının korunmasını ve güvence altına alınmasını Anayasa'ya dâhil etmiş ve tam anlamıyla hayata geçirmektedir. Böylelikle halkın her zaman devletin, toplumun ve kendi kaderinin gerçek sahibi olması sağlanmaktadır.



ÇKP'NİN KÜRESEL VİZYONU

ÇKP, yalnızca Çin halkının mutluluğu ve Çin ulusunun yeniden canlandırılması için değil, aynı zamanda dünyanın ortak refahı için de çaba sarfetmektedir. İnsanlığın Ortak Kader Topluluğu vizyonu, büyük bir küresel partinin sorumluluğunu ve misyonunu yansıtmaktadır. 100'den fazla ülke ve uluslararası kuruluş ve uluslararası kamuoyunun yaklaşık %80'i tarafından destek gören bu vizyona, 40'tan fazla ülke ve bölgesel kuruluş tarafından İnsanlığın Ortak Kader Topluluğunun inşasına katılım sağlamıştır. İnsanlığın Ortak Kader Topluluğu vizyonunu gerçeğe dönüştürmek ve tüm ülkelerin barışçıl kalkınma yolunda beraber ilerlemesini teşvik etmek üzere Çin, tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır.

Yükselen büyük ülkeler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olarak Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde seyretmesi hem iki ülkenin temel çıkarlarına hem de Küresel Güney'in ortak çıkarlarına hizmet etmektedir. Son yıllarda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde Çin-Türkiye ilişkileri olumlu gelişme ivmesini sürdürmekte, her alanlardaki iş birliği hızla gelişmektedir. Partiler arası ilişkiler, Çin-Türkiye ilişkilerinin önemli bir halkası ve dayanağıdır. ÇKP, Türk siyasi partileriyle uzun yıllardır dostane ilişkilerini sürdürmekte, devlet yönetimi konusunda tecrübe paylaşımını tevşik etmek üzere Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile işbirliği mekanizması kurmuş, ve karşılıklı siyasi güvenin derinleştirilmesine, iş birliğinin geliştirilmesine ve halklar arası dostluğun güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'e bir tebrik mesajı göndererek ÇKP'nin elde ettiği başarıları takdirle karşılamıştır. Bu, iki ülke ve iki parti arasındaki köklü dostluğun giderek güçlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yıl, Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümüdür. Bu yeni tarihî başlangıç noktasında ÇKP, AK Parti başta olmak üzere Türkiye'deki tüm siyasi partiler ve toplumun tüm kesimleriyle her düzeyde ve her alandaki temasları ve iş birliklerini daha da derinleştirmeye, modernleşme ve ulusal yeniden diriliş yolculuğunda birbirlerini desteklemeye ve İnsanlığın Ortak Kader Topluluğu'nun tesisini birlikte ilerletmeye hazırdır.