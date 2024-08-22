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Giriş Tarihi: 22.8.2024 16:28

Pasifik Okyanusu’nda kırmızı alarm! Fırtına kasırgaya dönüştü

Pasifik Okyanusu'nun doğusunda etkili Glima Tropikal Fırtınası'nın 3. kategoride kasırgaya dönüştüğü bildirildi.

AA
Pasifik Okyanusu’nda kırmızı alarm! Fırtına kasırgaya dönüştü

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamaya göre, şiddeti "Kategori 3'e" çıkarılarak kasırgaya dönüşen Glima'nın gelecek birkaç gün boyunca karadan uzakta olacağı ve güçlü bir kasırga olarak kalmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarlarının hızı saatte maksimum 185 kilometreye ulaşan Glima, Meksika'nın Baja California eyaletinin güney ucunun yaklaşık 1649 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Meteoroloji uzmanları, Glima Kasırgası'nın bugün geç saatlerde daha fazla güçlenmesinin mümkün olacağına işaret ederek henüz yürürlükte herhangi bir uyarı bulunmadığını belirtti.

Gilma, 18 Ağustos'ta tropikal fırtına statüsüne yükselmiş ve o zamandan bu yana daha da güçlenmişti.

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Pasifik Okyanusu’nda kırmızı alarm! Fırtına kasırgaya dönüştü
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