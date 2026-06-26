Pasifik’in kaburgaları çatladı

Güney Amerika ülkesi Venezuela çifte depremle yıkıldı. Yaklaşık 29 milyon nüfuslu ülkede 39 saniye arayla iki büyük deprem yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi.

Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldi. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Depremde 188 kişi yaşamını yitirdi, bin 520 kişi yaralandı. Ancak yüzlerce kişinin enkaz altında kalmış olabileceği, rakamların enkaz kaldırma çalışmalarının ilerlemesiyle netleşmesi bekleniyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

BM'den deprem felaketinin yaşandığı Venezuela için "acil uluslararası destek" çağrısı yapıldı. Depremlerin komşu Kolombiya'da da hissedildiği bildirildi.

Depremler, resmi tatil sırasında meydana geldi. Bu nedenle normal bir hafta içi gününe kıyasla daha fazla kişinin deprem sırasında evlerinde bulunduğu değerlendiriliyor. DIŞ HABERLER



ARDIŞIK FAY KIRILMASI

PROF. Dr. Şener Üşümezsoy, Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin, ilk kırılmanın ikinci depremi tetiklemesiyle oluştuğunu söyledi. Sürecin 1999 Marmara ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerindeki ardışık fay kırılmalarına benzediğini belirten Üşümezsoy, depremlerin Karayip ve Güney Amerika levhalarının hareketinden kaynaklandığını, yumuşak zeminin de yıkımı artırdığını ifade etti. Ali ALTUNTAŞ/SABAH

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan, "Bu acı günde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile telefonda görüşerek, deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti. ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkeden taziye ve destek mesajları geldi.



JAPONYA VE ABD DE SALLANDI

SADECE Venezuela değil, ABD ve Japonya da depremlerle sarsıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Redwood Valley bölgesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.