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Giriş Tarihi: 7.12.2023 16:40

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da çok şiddetli deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da çok şiddetli deprem meydana geldi.

AA
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da çok şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun İsangel kenti olan depremin büyüklüğünü önce 7,3 olarak açıklarken, daha sonra 7,1 olarak güncelledi.

Kentin 123 kilometre güneyinde 48,4 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vanuatu'da 22 Kasım'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 22 kilometre derinlikte gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

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Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da çok şiddetli deprem
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