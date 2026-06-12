Paşinyan: Demiryolu gecikmeden açılmalı

Paşinyan: Demiryolu gecikmeden açılmalı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye demiryolunun "hızlı bir şekilde" açılmasını umduğunu belirtti. Ermenistan'ın resmi ajansı Armenpress'in haberine göre, 7 Haziran'daki seçimlerde parlamentoda çoğunluğu kazanan Paşinyan, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin ihracat yollarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Bu kapsamda Ermenistan-Türkiye demiryolunun hızlı bir şekilde açılmasına yönelik umudunu dile getirdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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