Paşinyan: Demiryolu gecikmeden açılmalı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye demiryolunun "hızlı bir şekilde" açılmasını umduğunu belirtti. Ermenistan'ın resmi ajansı Armenpress'in haberine göre, 7 Haziran'daki seçimlerde parlamentoda çoğunluğu kazanan Paşinyan, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin ihracat yollarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Bu kapsamda Ermenistan-Türkiye demiryolunun hızlı bir şekilde açılmasına yönelik umudunu dile getirdi.