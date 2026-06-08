Paşinyan, parlamento seçimlerini kazandıklarını açıkladı

Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ermenistan'da parlamento seçimlerini, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını belirten Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ÇOK İYİ BİR DİNAMİK YAKALADI"

Paşinyan, Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçiminde zaferini ilan ettiği basın toplantısında AA muhabirinin, "Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir?" sorusuna yanıt verdi.

"Bu mesaj, barışa ve bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır. Ve umuyorum ki bu, hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır." diyen Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Ermenistan'ın "çok iyi bir dinamik yakaladığını" ifade eden Paşinyan, "Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğine dikkati çekerek, Ermeni mallarının ihracatı ve ithalatı için "Ahılkelek-Kars demir yolunun" açılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.