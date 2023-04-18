Paşinyan’dan çağrı: Barış için 1991 sınırlarına dönmeliyiz

Ermenıstan Başbakanı Nikol Paşinyan, barışın sağlanması ve Ermenistan'ın gelişmesi için 1991 yılındaki sınırları kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Barışın tesisinin ancak Ermenistan'ın SSCB sınırlarını kabul etmesiyle mümkün olacağına dikkati çeken Paşinyan, "Barış, tüm uluslararası ilişkilerimizde sadece bugün için değil, gelecek için de Ermenistan Cumhuriyeti'ni 29 bin 800 kilometrekarelik bir toprak parçası olarak daha açık biçimde, 1991'de bağımsızlığını kazandığımız Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti toprakları olarak tanıdığımızı açıkça kaydedersek mümkündür ve diğer ülkelerden herhangi bir toprak talebimiz asla da olmayacak" dedi. Türkiye ile ilişkilere de değinen Paşinyan, "Normal ilişkiler kurmak için büyük fırsat var" dedi.