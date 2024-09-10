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Giriş Tarihi: 11.9.2024

Paşinyan’dan ‘Nahçıvan yolu’ adımı

Paşinyan’dan ‘Nahçıvan yolu’ adımı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaştırma yollarının, "Barış Kavşağı" projesi çerçevesinde açılmasına hazır olduğunu açıkladı. Güney Kafkasya bölgesinde barışın gerçekçi hale geldiğini kaydeden ve bölgesel ulaştırma yollarının açılmasına yönelik Barış Kavşağı projesine değinen Paşinyan, projenin hayata geçirilmesiyle demir yolu ve otoyolların yanı sıra elektrik, doğal gaz ve diğer nakil hatları açılmasının öngörüldüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise Rusya'nın Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde yapıcı rol oynadığını söyledi.
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Paşinyan’dan ‘Nahçıvan yolu’ adımı
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