Ermenistan hükümeti tarafından yayımlanan yeni anayasa taslağında, ülkenin mevcut sınırları dışında toprak iddiaları öngören "Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf ifadeleri yer bulmadı. Zira mevcut Ermenistan Anayasası'nın giriş kısmında "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf yer alıyor. Söz konusu bildirge Türkiye'nin Ağrı Dağı ile Azerbaycan'nın Karabağ topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ediyor.

YENİ DEVLET MODELİ

"Yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından kalıcı barışa da sahip olacağız" diyen Başbakan Nikol Paşinyan, yeni anayasa taslağının yalnızca hukuki düzenlemeler içermediğini, aynı zamanda yeni bir devlet modelini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bu modeli "Dördüncü Cumhuriyet" olarak adlandırdıklarını söyledi. 2018'deki Kadife Devrim ile iktidarın halka geri verildiğini ifade eden Paşinyan, yeni anayasanın kabul edilmesiyle devletin ve barışın da halka iade edileceğini dile getirdi.

BAKÜ İLE KALICI BARIŞ

Karabağ meselesinde Azerbaycan'la ihtilafın Ermenistan'ı devlet olma niteliğini kaybetmenin eşiğine getirdiğini vurgulayan Paşinyan, "Yeni anayasanın ardından yalnızca Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayıp onaylamakla kalmayacağız, aynı zamanda kurumsallaşmış, kalıcı ve geri döndürülemez barışa da sahip olacağız. Bu hem barışa hem bağımsızlığa, hem barışa hem devlete sahip olacağımız için emsalsiz ve tarihi bir durumdur" dedi.





ZENGEZUR KORİDORU İÇİN START VERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüntülü mesajlar yayımlayarak Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı (TRIPP) projesinin (Zengezur kordiopru) inşasına yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Trump, mesajında 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da imzalanan tarihi barış anlaşması dolayısıyla Ermenistyan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tekrar teşekkür etti.





PAŞİNYAN'DAN MEKİK DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 11 Kasım'da Antalya'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti (sağda). Paşinyan ertesi gün 12 Kasım'da ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi'nde bir araya geldi.





CEYHUN BAYRAMOV: ÇOK OLUMLU BİR GELİŞME

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın yeni anayasa taslağında Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına yer verilmemesini olumlu gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti. Kalıcı barış önündeki tek engelin Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları olduğunun altını çizen Bayramov, "Bu şart artık paraflanmış barış anlaşmasının imzalanması konusunda herhangi bir ilave sorun bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör