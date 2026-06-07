Paşinyan’dan Türkiye ile normalleşme mesajı: Sınırların açılmasını bekliyoruz

Paşinyan, seçimlerin bölgesel etkilerine ilişkin "demokrasinin bölgesel barış için önemli bir araç olduğunu" belirterek, "Şu anda Azerbaycan ile barış var. Gürcistan ile çok derin, kardeşçe ilişkilerimiz var. Ve tabii Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını umuyorum." dedi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Nikol Paşinyan, 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy kullanmasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile sınırın, tren yolu ve kara yolunun yakın gelecekte açılmasını beklediğini ifade eden Paşinyan, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesinin "yenilikçi" olduğunu söyledi.

Paşinyan, "(TRIPP), bölgemizdeki tüm ülkeler için faydalı olacak çünkü yalnızca doğu-batı arasında değil kuzey ve güney arasında iletişime sahip olacağız. Bu da Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok faydalı olacak. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ardından Ermenistan'ın demokratik reformları sürdüreceğini vurgulayan Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) ile uyum sürecine devam edeceklerini söyledi.

Paşinyan, AB ile Rusya arasındaki ilişkilerde denge kurulmasına ilişkin soruya Ermenistan'ın dengeli dış politika izlediği ve buna bağlı kalacağı yanıtını verdi.