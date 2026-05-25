Paşinyan’dan Türkiye’ye demiryolu teşekkürü
Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve bölgesel entegrasyon adına tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan hattının ardından Gürcistan üzerinden Türkiye demiryolu bağlantısının Ermenistan'ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurdu. Paşinyan, yaptığı açıklamada "Azerbaycan demiryolunu takiben, Gürcistan üzerinden Türk demiryolunun Ermeni ihracat ve ithalatı için artık açık olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ülkemizin ekonomik hayatı için büyük bir gelişmedir. Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza yapıcı işbirliği için teşekkürlerimizi sunarız" dedi. Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi emekli Büyükelçi Serdar Kılıç ise, "Ahılkelek-Kars demiryolunun" Ermenistan'ın ithalatına ve ihracatına açılmasının, normalleşme sürecinde ticaret alanında atılan yeni bir adım olduğunu belirtti.