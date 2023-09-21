Paşinyan’dan yeni açıklama! Bağımsızlık mesajı dikkat çekti…

Kendisine sık sık dış politika ve bölgesel güvenlik konularında "1991 Almatı Deklarasyonu'nu esas alması" nedeniyle eleştiriler yapıldığını hatırlatan Paşinyan, "Bu belgeye bağlı politikalardan vazgeçme çağrıları, yol açacağı sonuçlarıyla, Ermenistan'ın bağımsızlığından, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden vazgeçme çağrılarıdır." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, bağımsızlığın gelecek nesillerin mutluluğu hedefine ulaşma aracı olduğunu, gelecek nesillere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, özgür ve yaratıcı çalışmalarla kendi mutluluklarını inşa edebilecekleri bir Ermenistan bırakmaları gerektiğini, bunun yolunun da bağımsızlıktan geçtiğini kaydetti.

Ermenistan'da bugün demokrasinin, ekonomik ve her türlü yasal faaliyetlerdeki özgürlüğün, herkesin kanun önünde eşitliğinin, ilkeli yolsuzlukla mücadele politikasının sağlandığını ancak bunları bütünleştiren unsurun barış ve çatışmalardan uzak bir çevre olduğunu belirten Paşinyan, barışın, bağımsızlık ve egemenliğin yanı sıra güvenliği de sağlayan ve güvence altına alan bir unsur olduğunu vurguladı.

Barış ortamının, anlaşmazlıklardan, devletler arası ve etnik çatışmalardan arınarak sağlanabileceğini, önlerindeki yolun zor olduğunu kaydeden Paşinyan, "Bu yol kolay değil, iç ve dış sarsıntılardan geçiyor ve biz bu yolu bağımsızlık uğruna, devlet uğruna, istikbal adına yürümek zorundayız." dedi.