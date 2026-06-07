Paşinyan’ın kader günü
Ermenistan'da halk, bugün gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına gidecek. Seçimler, 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından Ermenistan'ın 2017'den bu yana gerçekleştireceği ilk olağan parlamento seçimi olacak. Anketlerde açık ara önde görünen Başbakan Nikol Paşinyan ile hükümetin değişim politikalarına karşı çıkan muhalefet arasında geçmesi beklenen seçimler, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve İran başta olmak üzere birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor.