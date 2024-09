Patenle gezen kızı öldürdüler

Batı'nın sınırsız desteğini alarak 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail'in 335 gündür sürdürdüğü saldırılarında can kaybı 40 bin 878'e çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 17 Filistinliyi daha öldüren işgal ordusu diğer taraftan Batı Şeria'da da 33 gündür katliam yapıyor. Katil İsrail, çocukları tek tek öldürüyor.Gazze Şeridi'ndeki kurbanlarından biri henüz 10 yaşında olan Tala Abu Ajwa oldu. Paten sürmekten büyük keyif alan Tala ve arkadaşları evlerinin önünde oynuyordu. Çok geçmeden İsrail jetleri bölgeyi havadan vurdu. Tala hemen Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesi hayatını kaybeden kızını hâlâ ayağında duran kanlı pembe patenlerinden tanıdı.Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da çok sayıda genci kasıtlı şekilde öldürmeye devam ediyor. Bu gençlerden biri Lujain Musleh isimli 16 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğu oldu. Musleh, evinin penceresinden dışarıya bakarken İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurularak öldürüldü. Acılı baba "Çatıya çıkmadı, taş fırlatmadı ve silah taşımıyordu. Yaptığı tek şey pencereden bakmaktı" diye konuştu. İsrail, Batı Şeria'da ayrıca 16 yaşındaki bir erkek çocuğunu da öldürdü ve ambulansların olay yerine ulaşmasını engelledi.ABD'den yapılan "Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ı tamam, esir takası ve Philadelphi Koridoru müzakereleri sürüyor" açıklaması bir kez daha Batı'nın ikiyüzlü yaklaşımını ortaya koydu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin dışına kaçırılmasını engelleme" bahanesiyle Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineledi. Hamas'tan "Yeni önerilere ihtiyacımız yok, Netanyahu anlaşmayı 'Philadelphi' ile engelliyor" açıklaması geldi.ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde nisan ayında başlayarak dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterilerinin ardından okullar yeni eğitim yılı için daha sıkı yasaklar almaya başladı. Columbia Üniversitesi'nin kampüsündeki protesto kamplarının kurulduğu çimlerin etrafı telle çevrildi. Virginia Üniversitesi yönetimi, saat 02.00 ile 06.00 arasında hiçbir açık hava etkinliğine izin verilmeyeceğini duyurdu. Case Western Reserve Üniversitesi, 20 kişiden kalabalık ve iki saati aşacak gösteriler için okul yönetiminden yazılı izin alınması gerektiğini ifade etti.Fransa'nın Toulouse şehrindeki Toulouse School of Economics (TSE) Üniversitesinde görev yapan sözleşmeli Öğretim Görevlisi Benoit Huou, İsrail ile ilgili sözleri nedeniyle disiplin soruşturması geçirdi. Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i eleştiren ve saldırılardaki sivil can kayıplarına dikkati çeken sözleşmeli öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki ez-Zeytun Mahallesi'nden kaçarak bölgedeki el-Felah Okulu'na sığınan Filistinli ailelere sıcak yemek dağıttı.